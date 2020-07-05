Для школьников. Простая задача

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт10 заявок636 просмотров

Задача: гуглть списки интернет магазинов по заданным мною странам (бурж).

Копировать все ссылки на эти магазины в текстовый документ.

Проверять буду в случайном порядке, если в списке будет вброс - работа не будет оплачена.

плачу 100р за 1000 ссылок.

5 лет назад
guest_15937500994074
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