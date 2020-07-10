Заполнить данные на сайте

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Завершен9 заявок538 просмотров

Есть  сайт https://elections.org.ua/

Есть соц. служба http://ratinggroup.ua/ там периодически публикуются рейтинги, типа http://ratinggroup.ua/research/ukraine/ukraina_ocenka_obschestvenno-politicheskoy_situacii.html

Там есть http://joxi.ru/nAy49BPijnooE2 а на странице 13 http://joxi.ru/YmExN8QtJXp8br

Аналогично есть http://joxi.ru/1A5PWylUGPeVW2  а на странице 13 http://joxi.ru/YmExN8QtJXp8br 17 http://joxi.ru/brRWYLXCYbjKqm

Нужно заполнить соц.опросы начиная с января 2014.

Смотрите пример

https://elections.org.ua/backend/ratings/1/edit 

[email protected]

s65mf1vg

5 лет назад
spendhunters
Александр 
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Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ARTkuznyetsov
Олександр 
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