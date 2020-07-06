Добрый день на сайт необходимо добавить карточки с описанием товаров (3000 шт)
Разместить 50 готовых отзывов на книгу с разных аккаунтов .
Разместить в течении месяца 50 отзывов на одну книжку с разных аккаунтов на сайте https://www.litres.ru/. Отзывы предоставлю.
Заявки фрилансеров
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