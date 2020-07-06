Разместить 50 готовых отзывов на книгу с разных аккаунтов .

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Закрыт17 заявок701 просмотр

Разместить в течении месяца 50 отзывов на одну книжку с разных аккаунтов на сайте https://www.litres.ru/. Отзывы предоставлю.

5 лет назад
bereg77
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Заявки фрилансеров

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