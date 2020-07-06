Добрый день на сайт необходимо добавить карточки с описанием товаров (3000 шт)
Сайт на OpenCart
Перезалить товар с одного сайта на другой
Все в opencart
с сайта kermi.su на сайт teplopoint.ru - без потерь
Опыт в подобных операциях
Заявки фрилансеров
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