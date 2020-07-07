Наполнения сайта на Magento

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Закрыт9 заявок352 просмотра

Требуется занести товары на сайт (cms magento).

Опыт работы с движком Magento - обязателен!

Для каждого товара занести характеристики и описание. 

Будет по 2-5 фото и иногда видео.

-артикул

-метатеги

-название

-описание

-характеристики

-аттрибуты

-цена

-картинки - примерно по 2-6 штук на товар

- иногда видео

Всего 100-250 товаров.

Тематика - товары для промышленного и бытового обогрева. 

Жду предложений с ценой и сроками.

Готовы платить по этапам, сделать 20-30 товаров, получили сразу оплату. 

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