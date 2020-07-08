Наполнить сайт товарами

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Закрыт34 заявки516 просмотров

Здравствуйте.

Нужно наполнить 40 товаров по тематике упаковочные материалы (пакеты, пленка). Сайт на Wordpress.

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- опыт работы в Wordpress (очень желательно)

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WordPress
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