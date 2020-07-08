Наполнить сайт товарами

Есть сайт https://elections.org.ua/ Есть соц. служба http://ratinggroup.ua/ там периодически публикуются рейтинги, типа http://ratinggroup.ua/research/ukraine/ukraina_ocenka_obschestvenno-politicheskoy_situacii.html Там есть http://joxi.ru/nAy49BPijnooE2 а на странице 13 http://joxi.ru/YmExN8QtJXp8br Аналогично есть http://joxi.ru/1A5PWylUGPeVW2 а на странице 13 http://joxi.ru/YmExN8QtJXp8br 17 http://joxi.ru/brRWYLXCYbjKqm Нужно заполнить соц.опросы начиная с января 2014. ...