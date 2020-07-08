Необходимо добавить список аптек на сайт в соответствующий раздел на сайте http://moldex.ooo/where-buy/
Наполнить сайт товарами
Здравствуйте.
Нужно наполнить 40 товаров по тематике упаковочные материалы (пакеты, пленка). Сайт на Wordpress.
От Вас:
- опыт работы в Wordpress (очень желательно)
- не пропадаете, не загружены другими проектами
- можете начать оперативно наполнять
Заявки фрилансеров
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