Посчитать количество товара в каталоге

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен9 заявок502 просмотра

посчитать количество товара в каталоге https://gree-air.ru/catalog/

5 лет назад
ivan2017
Иван 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

UnVeL
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$10
1 день
заказ был выполнен в срок с отличным качеством
Хороший работодатель.

Заявки фрилансеров

Евгений
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
23 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
UnVeL
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Ксения
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Валентин
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Лилия
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Григорий
 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
16 отзывов
5 лет назад
Александр
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад