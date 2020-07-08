Наполнение карточек товаров на маркетплейсе Беру

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт20 заявок698 просмотров

Необходимо сделать карточки товаров на Беру.ру (в exel), около 3000 SKU.

стоимость - 5 рублей

срок максимум 2 недели

5 лет назад
ivan2017
Иван 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Ирина
 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Алина
 
41 год
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Юлия
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Анна
 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Татьяна
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Жадра
 
36 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Надежда
 
43 года
6 лет в сервисе
Была
месяц назад
18 отзывов
5 лет назад
Наталья
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Виктор
 
62 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва(-1)
5 лет назад
Лиана
 
38 лет
6 лет в сервисе
Была
год назад
8 отзывов
5 лет назад
Карина
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва
5 лет назад
Алина
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Татьяна
 
43 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва
5 лет назад
Маргарита
 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
25 отзывов
5 лет назад
Алла
 
48 лет
11 лет в сервисе
Была
14 минут назад
57 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Наполнение сайтов
Божена
 
34 года
8 лет в сервисе
Была
месяц назад
17 отзывов
5 лет назад
Антонина
 
34 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Александр
 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
109 отзывов
5 лет назад