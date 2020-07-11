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Скопировать 20 страниц и доработать с соответствии с требованиями
Необходимо скопировать 20 страниц (на разных языках) и доработать их в соответствии с требованиями.
Напишите слово "Арбитраж" в начале свое предложения, чтобы я понимал, что вы действительно заинтересованы в проекте и прочитали мои требования. Стандартные спам-сообщения рассматривать не буду, точно не сработаемся.
Привожу примерный список задач, которые требуется выполнить по каждой странице:
1. Скачать, поправить названия и пути файлов;
2. Удалить все лишние скрипты;
3. Подключить фавикон и поменять title;
4. Заменить ссылки на странице;
5. Пробежаться по тексту, заменить названия продукта, который упоминается в тексте, внести небольшие правки в текст при необходимости;
6. Проверить даты на странице, заменить их скриптовыми датами (скрипт и инструкция по настройке имеется);
7. Заменить изображения продуктов на странице;
8. Залить на сервер;
9. Проверить адаптивность.
Подробную инструкцию предоставлю после общения.
Работа рутинная и не требует глубоких знаний вёрстки. Поэтому мне не нужен профессиональный верстальщик. Для выполнения достаточны базовые знания вёрстки и совсем немного js.
Ставка - 125 рублей за 1 страницу (примерно 20-25 минут на подготовку 1 страницы).
Необходимо подготовить 20 таких страниц.
Если вы считаете себя высокопрофессиональным верстальщиком, просьба - не откликайтесь на проект. Он не подойдет вам и вы не подойдёте мне.
Нужен человек с базовыми знаниями вёрстки, не более.
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