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Завершен20 заявок580 просмотров

Нужно разместить отзыв в плей маркете - отзыв пришлю - стоимость 40 руб

5 лет назад
admin2552
Кирилл 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

kuzminovilya
Илья 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$1
1 день
Escrow
Илья все прекрасно сделал! Качественно, быстро! Очень приятный вежливый, исполнительный работник! Еще буду обращаться и советую!!

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kuzminovilya
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