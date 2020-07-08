Необходимо сделать карточки товаров на Беру.ру (в exel), около 3000 SKU. стоимость - 5 рублей срок максимум 2 недели
Наполнение сайта на Magento, только Киев
Вакансия актуальна для Киева, так как нужно вначале встретиться и согласовать детали наполнения у нас в офисе.
Требуется занести товары на сайт (cms magento).
Опыт работы с движком Magento - обязателен!
1-2 дня нужно быть в офисе для согласования деталей наполнения (все оплачивается).
Для каждого товара занести характеристики и описание.
Будет по 2-5 фото и иногда видео.
-артикул
-метатеги
-название
-описание
-характеристики
-аттрибуты
-цена
-картинки - примерно по 2-6 штук на товар
- иногда видео
Всего 120-300 товаров.
Тематика - товары для промышленного и бытового обогрева, аналог и пример https://iwarm-on.ru/
Цена 15-20 грн за карточку.
Готовы платить по этапам, сделали 20-30 товаров, получили сразу оплату.
Заявки фрилансеров
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