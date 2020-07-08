Наполнение сайта на Magento, только Киев

Вакансия актуальна для Киева, так как нужно вначале встретиться и согласовать детали наполнения у нас в офисе.

Требуется занести товары на сайт (cms magento).

Опыт работы с движком Magento - обязателен!

1-2 дня нужно быть в офисе для согласования деталей наполнения (все оплачивается).

Для каждого товара занести характеристики и описание.

Будет по 2-5 фото и иногда видео.

-артикул

-метатеги

-название

-описание

-характеристики

-аттрибуты

-цена

-картинки - примерно по 2-6 штук на товар

- иногда видео

Всего 120-300 товаров.

Тематика - товары для промышленного и бытового обогрева, аналог и пример https://iwarm-on.ru/

Цена 15-20 грн за карточку.

Готовы платить по этапам, сделали 20-30 товаров, получили сразу оплату.