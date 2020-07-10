Посчитать количество позиций товаров в эксель файле

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Завершен10 заявок651 просмотр

посчитать количество позиций товаров в эксель файле

5 лет назад
ivan2017
Иван 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

ValleyDesires
Максим 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$1
1 день
Максим выполнил заказ быстро и качественно. Рекомендую
Заказчик быстро и грамотно сформулировал тех.задание! Приятно было поработать с Заказчиком!

Заявки фрилансеров

Наталья
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
5 лет назад
ValleyDesires
Максим 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
23 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Алла
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Маргарита
 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
25 отзывов
5 лет назад
Владимир
 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
21 отзыв(-1)
5 лет назад
Мршед
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Роман
 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
13 дней назад
14 отзывов
5 лет назад
Роман
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад