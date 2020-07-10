Внести изменения на сайте

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Закрыт4 заявки518 просмотров

в настенных первые 5 фото не те. Только главное фото не то

Текст закладки «Сервис» находится:Админка > Blocks > Product Size Guide Закладка активирована:Админка > Внешний вид> Theme OptionsПункт: Global Product Custom Tab Titl

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50р

5 лет назад
ivan2017
Иван 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Наталья
 
25 лет
5 лет в сервисе
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3 года назад
5 лет назад
Александр
 
38 лет
5 лет в сервисе
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4 года назад
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Елена
 
25 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
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Александр
 
25 лет
5 лет в сервисе
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1 отзыв
5 лет назад