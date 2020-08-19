Выложить товар на сайт вордпресс

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Завершен14 заявок706 просмотров

Описание, название , фото и характеристика

Поля характеристики по атрибутам просто. Описание текстом

А цену надо брать с файлика (пришлю)

Цена вип + 20%, а то прайс от поставщика, надо поставить цену выше

100 товаров добавлены...необходимо добавить остальные

WordPress
5 лет назад
ivan2017
Иван 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

fameoff
27 лет
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3 года назад
5 лет назад
$20
32 дня
Escrow
все отлично. Рекомендую
Оплата в срок, всё прошло отлично

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