Наполнить сайт вордпресс 10 статьями разово

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Закрыт16 заявок446 просмотров

Залить на сайт вордпресс 10 статей. Красиво оформить, статьи предоставляю в вордовском документе

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5 лет назад
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Заявки фрилансеров

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Алена
 
32 года
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5 лет назад
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Валерия
 
25 лет
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5 лет назад
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Любовь
 
24 года
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София
 
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Наполнение сайтов
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год назад
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5 лет назад
Евгения
 
43 года
8 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
28 лет
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4 года назад
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Жанна
 
34 года
7 лет в сервисе
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2 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
26 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Карина
 
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год назад
2 отзыва
5 лет назад
Наталина
 
31 год
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10 месяцев назад
4 отзыва
5 лет назад
Владислав
 
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5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
31 год
5 лет в сервисе
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4 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Людмила
 
45 лет
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5 лет назад
5 лет назад