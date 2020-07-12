Синхронизация товаров с сайта поставщика

У нас сайт на ModX. https://ygs.com.ua/ Нужно настроить синхронизацию товаров с сайта поставщика.Как это вижу я. То есть нужен плагин с функцией добавления ссылки из сайта поставщика, в создаваемый товар, чтоб оно парсило все характеристики, категории, цены и наличие товара. Если наличие товара и цена со временем меняется то плагин должен автоматически сделать синхронизацию и обновить эти показатели.

Парсер должен быть без учета картинок картинку нужно будет добавлять самому вручную. Ибо у поставщиков свои картинки.

Должна быть предусмотрена функция добавления товара из других сайтов.

Предлагайте свои цены и варианты исполнения задания как ведите данное решение задачи ВЫ.