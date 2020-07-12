На сайт (битрикс) добавить страницу, фоторгафии

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Закрыт3 заявки346 просмотров

Сайт на битриксе. Необходимо создать страницу, исправить ошибки на нескольких страницах (не редактируются, нельзя добавить текст и фотографии), добавить фотографии на 14 страниц в слайдер. Фотографии уже рассортированы по группам в медиатеке (около 80 фотографий). Срок - эта неделя. Сайт http://bani-na-oktyabrskoy.ru/ 

5 лет назад
v_kirichenko
Владимир 
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