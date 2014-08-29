v_kirichenko

Владимир Кириченко v_kirichenko

 
43 годаРоссия/Краснодар
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
IG-M
34 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
6 лет назад
Дизайн и верстка лендинга
Предоставили четкий и понятный прототип того, что нужно на выходе получить. Всегда на связи, моментальная оплата. Рекомендую! :)
Отличная работа. Все четко, быстро и качественно.
Ответный отзыв
andriyovae
Елена 
51 годУкраина
7 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$90
10 баллов
6 лет назад
Дизайн мобильной версии сайта.
Всё прошло хорошо.
Все на уровне, спасибо.
Ответный отзыв
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
13 минут назад
$90
10 баллов
6 лет назад
Дизайн мобильной версии сайта.
Благодарю за проект.
Отлично, спасибо.
Ответный отзыв
outragen
Денис 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Дизайн Landing Page
Как и ожидалось - работодатель просто прелесть. Словом рекомендую, не описать положительность заказчика.
Быстро, внимательно, в срок. Спасибо, отличный лендинг!
Ответный отзыв
outragen
Денис 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Дизайн Landing Page, создание логотипа
Это та ситуация, когда лучше заказчика не найти. Плюсы перечислять не имеет смысла т.к. абсолютно все присутствуют у него. Рекомендую и даже более)
Оперативно, четко, профессионально. Денис для нашей компании разработал дизайн логотипа и лендинга. С моей стороны было много дополнений и правок, Денис вносил их быстро и, что очень важно, внимательно. Результатом более чем довольна.
Ответный отзыв