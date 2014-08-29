v_kirichenko

Лендинг компании. Дизайн и верстка. Есть текст и сайт, на дизайн которого ориентируемся. Тема - туризм, продвижение туристических сайтов. Ориентир https://www.jumeirah.com, нравится стиль, шрифты. Картинки в слайдере должны быть привлекательны, текст хорошо виден. На одностраничнике будут слайдер и две ...