v_kirichenko

Сайт на битриксе. Необходимо создать страницу, исправить ошибки на нескольких страницах (не редактируются, нельзя добавить текст и фотографии), добавить фотографии на 14 страниц в слайдер. Фотографии уже рассортированы по группам в медиатеке (около 80 фотографий). ...
- Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт3 года назад
Оплата за прошедший модерацию отзыв. Предлагайте по стоимости.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно настроить javaScript-события на кнопках, починить форму обратной связи, в мобильной версии сделать видимым телефон на первом экране, сделать ссылки из меню пригодными для использования в быстрых ссылках( сделать им разные адреса) http://anapa-buhta.ru/ на вордпрессеHTML-верстка5 заявокЗакрыт5 лет назад
Лендинг компании. Дизайн и верстка. Есть текст и сайт, на дизайн которого ориентируемся. Тема - туризм, продвижение туристических сайтов. Ориентир https://www.jumeirah.com, нравится стиль, шрифты. Картинки в слайдере должны быть привлекательны, текст хорошо виден. На одностраничнике будут слайдер и две ...Завершен6 лет назад
Необходим дизайн мобильной версии трех страниц сайта. Цель - выбор исполнителя для дальнейшего сотрудничества. Адаптация под самые распространенные разрешения (смартфон - планшет). https://cloud.mail.ru/public/Km3t/B2hZzggKE ссылка на страницы в psdДизайн сайтов2 исполнителяЗавершен6 лет назад
- $150
Нужен дизайн Лендинга. Структура страницы уже продумана, блоки определены, текст написан. Главное требование к макету — простой, стильный, работающий. Срок исполнения - неделя.Завершен9 лет назад
- $120
Кроссбраузерность, резиновая верстка, большая часть кода, включая тексты, должна индексироваться ПС. Ну и для примера лендинг с желаемыми эффектами — проявляющиеся поочередно элементы, всплывающие окна http://seo.sell-top.ru/ На странице есть две формы обратной связи.HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Кроссбраузерность, резиновая верстка, большая часть кода, включая тексты, должна индексироваться ПС. Ну и для примера лендинг с желаемыми эффектами - проявляющиеся поочередно элементы, всплывающие окна http://seo.sell-top.ru/ На странице есть две формы обратной связи.HTML-верстка18 заявокЗакрыт9 лет назад
- $250
1. Нужен дизайн Лендинга. Структура страницы уже продумана, блоки определены, текст написан, есть предпочтения по цвету и примеры сайтов. Главное требование к макету - простой, стильный, работающий. 2. Дизайн логотипа компании, который органично впишется в ...Завершен9 лет назад