Наполнить сайт на Битрикс

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Закрыт10 заявок440 просмотров

Привет!

Нужно наполнить сайт на битрикс, что как наполнять - есть информация

Сайт услуг юридических.

Нужно начать сегодня и закончить завтра.

Напишите примерные цены на наполнение 1 страницы.

5 лет назад
ostiger
Олег 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
14 дней назад

Заявки фрилансеров

Ирина
 
38 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Александр
 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Будимир
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Любовь
 
24 года
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5 лет назад
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Артё
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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Дмитрий
 
46 лет
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5 лет назад
5 лет назад
Маргарита
 
39 лет
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7 месяцев назад
25 отзывов
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Лиана
 
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год назад
8 отзывов
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Айгерим
 
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5 лет назад
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Лада
 
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3 года назад
5 отзывов(-1)
5 лет назад