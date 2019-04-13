Меня зовут Ирина, мне 31 год, в интернет-маркетинге уже более 5-ти лет.

Специализируюсь на:

поисковой рекламе в Google;

КМС в Google;

ремаркетинг/ретаргетинг;

торговых кампаниях в Google (Google Merchant);

таргетированной рекламе в Facebook Ads, Instagram;

e-mail маркетинг.

продвижение в соц сетях.

Предлагаю выполнение различных работ по созданию и публикации контента:

Наполнение сайтов и интернет-магазинов (Simpla, 1C-Битрикс, PrestaShop, Prom другие);

Работа с фотографиями (подбор,обрезка, редактирование);

А также:

Подбор ключевых слов;

Составление ТЗ для написания текстов;

Заполнение мета-тегов (title, description, keywods);

Поиск различной информации в Интернете, составление баз данных:

Редактирование и корректировка текстов;

Набор текстов, перевод из PDF и других графических форматов в WORD.

Работа с 1С (работа с отчетами, выгрузками)

Стоимость зависит от объема работы, в каждом случае считается индивидуально.

Личные качества: внимательность, быстрая обучаемость, отвественность.

Ответственность и соблюдение сроков гарантирую. На связи регулярно.

Заинтересована в постоянном сотрудничестве.

telegram: @d_iren