1diren

Ирина 1diren

 
36 летУкраина/Харьков
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Меня зовут Ирина, мне 31 год, в интернет-маркетинге уже более 5-ти лет.

Специализируюсь на:

  • поисковой рекламе в Google;
  • КМС в Google;
  • ремаркетинг/ретаргетинг;
  • торговых кампаниях в Google (Google Merchant);
  • таргетированной рекламе в Facebook Ads, Instagram;
  • e-mail маркетинг.
  • продвижение в соц сетях.
Предлагаю выполнение различных работ по созданию и публикации контента:

  • Наполнение сайтов и интернет-магазинов (Simpla, 1C-Битрикс, PrestaShop, Prom другие);
  • Работа с фотографиями (подбор,обрезка, редактирование);
А  также:

  • Подбор ключевых слов;
  • Составление ТЗ для написания текстов;
  • Заполнение мета-тегов (title, description, keywods);
  • Поиск различной информации в Интернете, составление баз данных:
  • Редактирование и корректировка текстов;
  • Набор текстов, перевод  из PDF и других графических форматов  в WORD.
  • Работа с 1С (работа с отчетами, выгрузками)
Стоимость зависит от объема работы, в каждом случае считается индивидуально. 

Личные качества: внимательность, быстрая обучаемость, отвественность.

Ответственность и соблюдение сроков гарантирую. На связи регулярно.

Заинтересована в постоянном сотрудничестве.

telegram: @d_iren

PrestashopБитриксSimpla