Необходим программист или SEO-шник, который может наладить работу с сайтом. Сайт создан на платформе Prestashop Необходимо Устранить все уязвимости и выработайте стратегию защиты сайта
Системное администрирование3 заявки
Закрыт
5 лет назад
Меня зовут Ирина, мне 31 год, в интернет-маркетинге уже более 5-ти лет.
Специализируюсь на:
Личные качества: внимательность, быстрая обучаемость, отвественность.
Ответственность и соблюдение сроков гарантирую. На связи регулярно.
Заинтересована в постоянном сотрудничестве.
telegram: @d_iren
Необходим программист или SEO-шник, который может наладить работу с сайтом. Сайт создан на платформе Prestashop Необходимо Устранить все уязвимости и выработайте стратегию защиты сайта