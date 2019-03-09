Работа с сайтом на платформе Prestashop

Есть две задачи: 1. Прогрев нового домена перед Email рассылкой. Требуется специалист знающий, как правильно нарастить объем отправляемых писем через собственный SMTP (SMTP сервер установит и настроит наш специалист) с минимальным контролем со стороны администратора. 2. Массовая ...
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Необходим программист или SEO-шник, который может наладить работу с сайтом. Сайт создан на платформе Prestashop
Необходимо Устранить все уязвимости и выработайте стратегию защиты сайта
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