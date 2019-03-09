Работа с сайтом на платформе Prestashop

Системное администрированиеЗакрыт3 заявки187 просмотров
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Необходим программист или SEO-шник, который может наладить работу с сайтом. Сайт создан на платформе Prestashop

Необходимо Устранить все уязвимости и выработайте стратегию защиты сайта

Prestashop
5 лет назад
1diren
Ирина 
36 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
3 года назад