Настроить сервер php+apache+nginx

Системное администрированиеЗавершен6 заявок201 просмотр
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Починить доступ к phpmyadmin после вмешательства хостинг-провайдера в конфиги и выполнить оптимизацию производительности

PHPNginxApache
5 лет назад
secgroup16
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
mexanik
Кирилл 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
199 отзывов
5 лет назад
$30
1 день
Все сделано максимально быстро и качественно. Получил бесплатно еще пару советов )
Хороший заказчик, из тех с кем реально комфортно работать!