Настройка сайта (https, редиректы)

Системное администрированиеЗавершен5 заявок166 просмотров
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Необходима настройка сайта tutvisa.by. Сайт работает на joomla 3. Установлен  sh404SEF.

Проблемы которые необходимо устранить:

1. При загрузке по https блокируется слайдер на главной. разобраться почему.

2. Не давно было перенастроен ЧПУ. необходимо сделать редирект 301 со старых страниц на новые. Список старых и соответствующих новых есть.

5 лет назад
rikk911
34 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
8 часов назад
5 лет назад
$30
1 день
Отличный исполнитель. Во всем доскональна разобрался и решил проблемы. Рекомендую.
Очень хороший заказчик, профессионал. Всегда на связи, четкая задача, быстрая оплата