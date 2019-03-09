Настройка или консультация по IPSEC c Ubuntu/Debian на FortiGate

Нужна настройка или консультация по настройке IPSEC с сервера Ubuntu или Debian (в зависимости что будет проще)

на удаленный FortiGate.

Сервер реальный на Debian Jessie, но у него жесткий firewall на входящие подключения (iptables), не совсем хотелось бы на нем открывать порты.

На нем стоят виртуальные машины Ubuntu с которых желательно настроить IPSEC. Если как говорят будут большие сложности в настройке iptables для проброса портов на виртуальный Ubuntu, то тогда на реальном сервере Debian.

Удаленное железо - FortiGate, параметры IPSEC есть.