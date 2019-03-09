Настройка доступа к SQL-серверу посредством VPN

В целях реализации установки и работы некоего клиент-серверного продукта и учитывая необходимость доступа к SQL серверу клиентов посредством интернет, а также учитывая требования продавана ПО (белый ip, неименованный экземпляр SQL, отрытый порт 1433) сейчас сеть выглядит следующим образом:

- поднят VPS Ubuntu 16.04, потом установлен OpenVPN вот по этой инструкции (https://www.digitalocean.com/community/tutorials/openvpn-ubuntu-16-04-ru),

- клиент vpn - комп с Windows7 подключается к VPN успешно, dnsleaktest.com в результате подключения видит белый ip VPS и днс-серверы VPS.

Физически комп-клиентVPN выходит в инет посредством беспроводного подключения к wi-fi сети - роутер TP-link mr3020 - в него засунут мобильный свисток Tele2.

Собственно, цель посредством клиента (иного любого компа и не находящегося в одной сети с компом-клиентомVPN через Microsoft Management Studio Express) получить подключение к SQL серверу по порту 1433 по ip VPS.

Провайдер VPS не блокирует порт 1433.