Есть две задачи: 1. Прогрев нового домена перед Email рассылкой. Требуется специалист знающий, как правильно нарастить объем отправляемых писем через собственный SMTP (SMTP сервер установит и настроит наш специалист) с минимальным контролем со стороны администратора. 2. Массовая ...
Настройка доступа к SQL-серверу посредством VPN
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В целях реализации установки и работы некоего клиент-серверного продукта и учитывая необходимость доступа к SQL серверу клиентов посредством интернет, а также учитывая требования продавана ПО (белый ip, неименованный экземпляр SQL, отрытый порт 1433) сейчас сеть выглядит следующим образом:
- поднят VPS Ubuntu 16.04, потом установлен OpenVPN вот по этой инструкции (https://www.digitalocean.com/community/tutorials/openvpn-ubuntu-16-04-ru),
- клиент vpn - комп с Windows7 подключается к VPN успешно, dnsleaktest.com в результате подключения видит белый ip VPS и днс-серверы VPS.
Физически комп-клиентVPN выходит в инет посредством беспроводного подключения к wi-fi сети - роутер TP-link mr3020 - в него засунут мобильный свисток Tele2.
Собственно, цель посредством клиента (иного любого компа и не находящегося в одной сети с компом-клиентомVPN через Microsoft Management Studio Express) получить подключение к SQL серверу по порту 1433 по ip VPS.
Провайдер VPS не блокирует порт 1433.
- Похожие заказы
- Системное администрирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Починить доступ к phpmyadmin после вмешательства хостинг-провайдера в конфиги и выполнить оптимизацию производительностиСистемное администрирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
После обновления драйверов на Windows Server 2008 R2 перестало работать подключение к б\д 1с и к удалённому рабочему столу по псевдониму ip адреса. https://yadi.sk/i/2glrmq_4oToD9wСистемное администрирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $15
Здравствуйте, необходимо скомпилировать и добавить драйвер в загрузчик xpenology. Инструкция и драйвер ниже. Драйвер https://adaptec.com/en-us/support/raid/sas_raid/sas-6805e/ Инструкция https://xpenology.club/compile-drivers-xpenology-with-windows-10-and-build-in-bash/Системное администрирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый вечер. Собственно все в названии. Логи пустые. Вообще не вывожу в чем дело. дебаг включен.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $7
После переноса сайта на новый сервер перестали работать ПХП скрипты. Раньше для соединения с MYSQL использовалась библиотека Pear DB и версия Пхп 5 На новом сервере пхп 7й версии и при попытке соединиться с БД выскакивает ошибка ...Системное администрирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
К сожалению средствами сайта невозможно указать точную тему ТЗ - сетевое администрирование, поэтому напишу так. Если вам близки и понятны такие вещи как debian, python, dns_proxy, hostapd, dnsmasq, wvidal и у вас есть день-два свободного времени ...Системное администрирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Перестал внезапно работать астериск. При исходящем звонке: Unable to create channel of type 'SIP' (cause 20 - Subscriber absent) При входящем звонке наш астериск отвечает провайдеру: SIP/2.0 401 Unauthorized Нужно помочь решить проблему.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
перенос сайта на другой хостинг и переадресация запросов http на https, сопровождение по настройке сайтаСистемное администрирование12 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Требуется установка Vesta Panel (либо предложите аналоги) и настройка виртуальной VDS с оптимизацией под Wordpress В распоряжении SAS HDD + SSDСистемное администрирование9 заявокЗакрыт5 лет назад