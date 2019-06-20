Рассылка по электропочте

Системное администрированиеЗавершен3 заявки200 просмотров
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Есть две задачи:

1.       Прогрев нового домена перед Email рассылкой. Требуется специалист знающий, как правильно нарастить объем отправляемых писем через собственный SMTP (SMTP сервер установит и настроит наш специалист) с минимальным контролем со стороны администратора.

2.       Массовая рассылка писем по существующей БД посредством ваших собственных скриптов, либо внешних инструментов (программ email-рассылки). Порядка 500К писем. Имя/Возраст/Пол/Адрес. Собрать статистку отправлено/доставлено/прочитано/подписались.

5 лет назад
cardlab
Илья 
54 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
siriust2000
Тимофей 
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$21
15 дней
WMZ
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