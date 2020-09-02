Lyubinka1805

Начинающий копирайтер

Доброго времени суток) Меня зовут Любовь, можно просто Люба.

Я начинающий фрилансер, и хотела бы Вам предложить сои услуги.

Что я умею:

- Есть навыки работы с программами по редакции фотографий

- Монтировать видео в простых форматах т.е. нарезка, реверс, цветоредакция, вставка фото и видео фрагментов. Уровень невысокий но все же опыт работы есть.

Также я долго вела школьную группу класса в соц сетях.

Я захотела стать копирайтером потому что мне доставляет удовольствие написание сочинений и статей на различные темы, будь то научный или художественный стиль.

В этой сфере у меня мало опыта, поэтому я готова выполнять раот за минимальную плату .

В остальных сферах я тоже не работала, но в ближайшее время хочу освоить дизайн.

Почему именно я?

Я понимаю, что человек без опыта работы вряд ли внушает доверие, но уверяю Вас, что готов работать и развиваться. При неудовлетворении моей работой с радостью учту все ошибки и исправлю недочеты.