У нас сайт на ModX. https://ygs.com.ua/ Нужно настроить синхронизацию товаров с сайта поставщика.Как это вижу я. То есть нужен плагин с функцией добавления ссылки из сайта поставщика, в создаваемый товар, чтоб оно парсило все характеристики, ...
Наполнение интернет-магазина товарами (Битрикс)
Наполнить интернет-магазин товарами.
Вся информация будет предоставлена в прайсе эксель.
Алгоритм такой:
- если товар в магазине есть, поставить актуальную цену из прайса.
- если товара нет, добавить товар (название, описание буквально пара строк, цена).
- если нет категории - добавить категорию.
Очень важна внимательность!!!
От вас сразу цена за количество позиций.
Выбранный исполнитель
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