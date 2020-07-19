Наполнение интернет-магазина товарами (Битрикс)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен23 заявки739 просмотров

Наполнить интернет-магазин товарами.

Вся информация будет предоставлена в прайсе эксель.

Алгоритм такой:

  • если товар в магазине есть, поставить актуальную цену из прайса.
  • если товара нет, добавить товар (название, описание буквально пара строк, цена).
  • если нет категории - добавить категорию.
У некоторых товаров в прайсе будет картинка, которую нужно добавить.

Очень важна внимательность!!!

От вас сразу цена за количество позиций.

5 лет назад
TerraZet
Анна 
42 года
15 лет в сервисе
Была
месяц назад

Выбранный исполнитель

lianagavrilova
Лиана 
38 лет
6 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$1
7 дней
Работа выполнена хорошо, в срок. Большое спасибо.
Спасибо за работу, оплата вовремя, коммуникация отличная, рекомендую

Заявки фрилансеров

Наталья
 
43 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
25 отзывов
5 лет назад
Георгий
 
32 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Мария
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Надежда
 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
5 лет назад
Сергей
 
33 года
14 лет в сервисе
Был
год назад
99 отзывов
5 лет назад
Константин
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Алла
 
48 лет
11 лет в сервисе
Была
12 минут назад
57 отзывов
5 лет назад
Лучший контент-менеджер апреля
Елена
 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Любовь
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Жанна
 
34 года
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Максим
 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
lianagavrilova
Лиана 
38 лет
6 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
Лада
 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 отзывов(-1)
5 лет назад
Карина
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва
5 лет назад
Федор
 
52 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Катрин
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алена
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Анастасия
 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Артё
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Зинаида
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Алексей
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Вадим
 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
23 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад