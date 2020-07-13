Сбор данных о Linux, Docker и тд по заданым тематикам

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Закрыт1 заявка435 просмотров

Нужно нагуглить , сохранить и отформатировать разные command line команды

Пример : найти команды по docker'у

Гуглим, находим список - > форматируем в json

Найдено :

docker login Log in this CLI session using your Docker credentials

Превращаем в : 

{"docker login","Log in this CLI session using your Docker credentials"}

Если у вас есть опыт работы с коммандной строкой, упоминайти в комментариях. Это будет большим плюсом 

ВАЖНО : Указывайте цену за 300 уникальных и отформатированых комманд (возможно нужно будет сделать подобнуюю задачу на разные тематики раз 20 под разные технологии)

DockerLinux
5 лет назад
vrider
32 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
43 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад