Сбор данных о Linux, Docker и тд по заданым тематикам

Нужно нагуглить , сохранить и отформатировать разные command line команды

Пример : найти команды по docker'у

Гуглим, находим список - > форматируем в json

Найдено :

docker login Log in this CLI session using your Docker credentials

Превращаем в :

{"docker login","Log in this CLI session using your Docker credentials"}

Если у вас есть опыт работы с коммандной строкой, упоминайти в комментариях. Это будет большим плюсом

ВАЖНО : Указывайте цену за 300 уникальных и отформатированых комманд (возможно нужно будет сделать подобнуюю задачу на разные тематики раз 20 под разные технологии)