Необходимо опубликовать 10 статей на Wordpress по компьютерной тематике. Цена за публикацию одной статьи 100 рублей. Если в статье менее 10 картинок, то 50 рублей. В обязанности входит: ...
Сбор данных о Linux, Docker и тд по заданым тематикам
Нужно нагуглить , сохранить и отформатировать разные command line команды
Пример : найти команды по docker'у
Гуглим, находим список - > форматируем в json
Найдено :
docker login Log in this CLI session using your Docker credentials
Превращаем в :
{"docker login","Log in this CLI session using your Docker credentials"}
Если у вас есть опыт работы с коммандной строкой, упоминайти в комментариях. Это будет большим плюсом
ВАЖНО : Указывайте цену за 300 уникальных и отформатированых комманд (возможно нужно будет сделать подобнуюю задачу на разные тематики раз 20 под разные технологии)
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