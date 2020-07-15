Нужно донаполнить каталог 70 товарами на CMS "1С-Битрикс:Управление сайтом".

Сайт готов. Осталось добавить новые свойства инфоблока каталога и добавить новые позиции каталога товаров.

- всего 70 позиций, можно парсингом (сайт-донор тоже на Битриксе). Более подробную информацию по проекту я предоставлю Исполнителю.

Работу нужно провести качественно , без халтуры. Например, характеристики товаров нужно задать через свойства элементов инфоблоков, а не через "Описание" элемента (иначе, не будет работать фильтр каталога). Кто хотя бы раз сталкивался с Bitrix меня поймёт.

https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=34&LESSON_ID=9407&LESSON_PATH=3905.4477.2011.9407

Желаемая стоимость: 500 руб. В откликах указывайте свою цену и сроки.

Я должен предупредить: в случае, если Исполнитель свяжется по проекту с конечным Заказчиком, оставлю отрицательный отзыв. То, что я привлекаю субподрядчика, касается меня и выбранного мной исполнителя.

P.S.: Я человек, поэтому в описании выше мог что-то упустить)