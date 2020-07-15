Разместить отзыв

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт1 заявка352 просмотра

Требуется разместить отзыв на площадке Otzovik com. Исполнитель должен уметь пользоваться прокси площадками или быть из СПБ. Все уточнения по задаче в переписке. 

5 лет назад
guest_15948215210278
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Виктория
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад