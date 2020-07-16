Нужен контент менеджер

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт15 заявок528 просмотров

Всем привет)

Нужен контент менеджер для наполнения сайта товарами.

300 товаров на сайт .

Материалы предоставляются.

Умение работать с фотошопом , креативный подход в создании информационных страниц и безупречная грамотность потребуются в работе.

Оперативный выход на связь и хорошая коммуникация приветствуются.

Тексты простые и небольшие....основное это товары

Оплата Безопасная сделка/Сбер /Яндекс Деньги/Киви.

Ждем Ваших откликов)

Спасибо за внимание

5 лет назад
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