Скопировать названия и описание товаров с сайта в таблицу Excel

Добрый день!

Я вам скидываю таблицу Excel (200 позиций с ссылками на товар) и ее надо заполнить.

1. Название товара (рус/англ).

2. Описание товара (рус/англ).

3. Цена.

4. Фото (и скачать с сайта по этому товару 3-5 фотографий в отдельную папку).

Жду от Вас цену и сроки.