Необходимо опубликовать 10 статей на Wordpress по компьютерной тематике. Цена за публикацию одной статьи 100 рублей. Если в статье менее 10 картинок, то 50 рублей. В обязанности входит: ...
Скопировать названия и описание товаров с сайта в таблицу Excel
Добрый день!
Я вам скидываю таблицу Excel (200 позиций с ссылками на товар) и ее надо заполнить.
1. Название товара (рус/англ).
2. Описание товара (рус/англ).
3. Цена.
4. Фото (и скачать с сайта по этому товару 3-5 фотографий в отдельную папку).
Жду от Вас цену и сроки.
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