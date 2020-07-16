Скопировать названия и описание товаров с сайта в таблицу Excel

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Закрыт24 заявки535 просмотров

Добрый день!

Я вам скидываю таблицу Excel (200 позиций с ссылками на товар) и ее надо заполнить.

1. Название товара (рус/англ).

2. Описание товара (рус/англ).

3. Цена.

4. Фото (и скачать с сайта по этому товару 3-5 фотографий в отдельную папку).

Жду от Вас цену и сроки.

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A_Makedonsky
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