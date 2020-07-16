Необходимо опубликовать 10 статей на Wordpress по компьютерной тематике. Цена за публикацию одной статьи 100 рублей. Если в статье менее 10 картинок, то 50 рублей. В обязанности входит: ...
Скопировать информацию
Нужно скопировать 123 товара (фотографии и описание) с Авито.
Чек-лист:
- Открыть вкладку инкогнито в хроме (ctrl+shift+n)
- Заходим на авито https://www.avito.ru/
- Логинимся: Напишите мне ЛС выдам личные данные.
- Создаём папку на рабочем столе для загрузки фото
- Создаём в папке текстовый документ (для описания)
- В авито всего 123 товара. Сохраняем фото. Переименовываем в 1 (если 1й товар) сохраняем в папку, которую создали. Если фото несколько, можно сохранять "1", если несколько фото "1а", "1б", второй товар "2", "2а", "2б" и т д
- Копируем через Название товара (напр. футболка), (для копирования и вставки пользуюсь ClipAngel, но можно просто ctrl c ctrl v)
- Копируем описание, цену
- Открываем текстовый документ, указываем сам номер товара
1
Название
Описание
Цена
- Повторяем цикл 6-9 пока не будут скопированы все товары с описанием
- Загрузить всё на открытый Google Диск для проверки
Периодически есть подобные задания. Если интересно пишите.
Если готовы приступать, напишите "Прочитал всё внимательно, готов приступать"
Заявки фрилансеров
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