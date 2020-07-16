Скопировать информацию

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Закрыт3 заявки243 просмотра

Нужно скопировать 123 товара (фотографии и описание) с Авито.

Чек-лист:

  • Открыть вкладку инкогнито в хроме (ctrl+shift+n)
  • Заходим на авито https://www.avito.ru/
  • Логинимся: Напишите мне ЛС выдам личные данные.
  • Создаём папку на рабочем столе для загрузки фото
  • Создаём в папке текстовый документ (для описания)
  • В авито всего 123 товара. Сохраняем фото. Переименовываем в 1 (если 1й товар) сохраняем в папку, которую создали. Если фото несколько, можно сохранять "1", если несколько фото "1а", "1б", второй товар "2", "2а", "2б" и т д
  • Копируем через Название товара (напр. футболка),    (для копирования и вставки пользуюсь ClipAngel, но можно просто ctrl c ctrl v)
  • Копируем описание, цену
  • Открываем текстовый документ, указываем сам номер товара
Пример:

1

Название

Описание

  Цена

  • Повторяем цикл 6-9 пока не будут скопированы все товары с описанием
  • Загрузить всё на открытый Google Диск для проверки

    Периодически есть подобные задания. Если интересно пишите.

    Если готовы приступать, напишите "Прочитал всё внимательно, готов приступать"

5 лет назад
guest_15948885827959
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