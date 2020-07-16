Пост в соцсети (текст + визуальное оформление)

Ищу новичков для написания постов в блог вконтакте. Задание состоит из двух частей: транскрибация текста из источника и создание gif-анимации. Подробный алгоритм работы, а так же пример готового визуального оформления прикрепляю ниже. Это тестовое задание, в дальнейшем рассматриваю вариант долгосрочного сотрудничества.