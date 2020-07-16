Пост в соцсети (текст + визуальное оформление)

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки467 просмотров

Ищу новичков для написания постов в блог вконтакте. Задание состоит из двух частей: транскрибация текста из источника и создание gif-анимации. Подробный алгоритм работы, а так же пример готового визуального оформления прикрепляю ниже. Это тестовое задание, в дальнейшем рассматриваю вариант долгосрочного сотрудничества.

Написание постов
5 лет назад
zu_stick
Влада 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Валерия
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Мария
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад