Размещение отзыва

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Закрыт3 заявки337 просмотров

Требуется разместить отзыв на площадку Otzovik.com. Исполнитель должен быть из СПБ или уметь пользоваться прокси-серверами. Что и куда размещать обсудим в переписке.

5 лет назад
guest_15948983819642
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
31 год
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5 лет назад
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Артём
 
23 года
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Александр
 
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5 лет назад