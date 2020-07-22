Заполнить карточку товара

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Завершен17 заявок539 просмотров

Необходимо

1. по артикулу через поиск найти на сайте товар.

2. Скачать фото

3. Переназвать фото по шаблону и сжать через он-лайн ресурс.

4. Разместить товар на сайте разместить фото, габарит, цену, артикул, описание - одинаковое у всех.

5. Добавить информацию в спец. Файл ( копируем урл- адрес товарв, адрес картинки, артикул, цвет и габарит).

На одну карточку уходит 3-7 минут от скорости работы.

Требуется внимательность.

Админка сайта - Овпенкард.

В комментариях пишите стоимость за 1 карточку и кол-во в день.

5 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

fusion2010
Елена 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$2
1 день
Escrow
Елена ответственно подошла к задаче. Все выполнено по ТЗ. Очень внимательна к деталям. Не было никаких нареканий. Фото переименованы верно, все атрибуты были заполнены согласно утвержденного образца. При наличии вопросов - все уточнялось. Рекомендуем. С радостью поработаем еще.
Я могу ответственно рекомендовать Екатерину как заказчика. Всегда чётко ставит цели, прилагает понятные инструкции, всегда на связи, в случае необходимости, оплату производит оперативно.

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