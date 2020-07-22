Заполнить карточку товара

Необходимо

1. по артикулу через поиск найти на сайте товар.

2. Скачать фото

3. Переназвать фото по шаблону и сжать через он-лайн ресурс.

4. Разместить товар на сайте разместить фото, габарит, цену, артикул, описание - одинаковое у всех.

5. Добавить информацию в спец. Файл ( копируем урл- адрес товарв, адрес картинки, артикул, цвет и габарит).

На одну карточку уходит 3-7 минут от скорости работы.

Требуется внимательность.

Админка сайта - Овпенкард.

В комментариях пишите стоимость за 1 карточку и кол-во в день.