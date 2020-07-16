Добавление на сайт новостей про бонусы и акции World of tanks и World

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Закрыт3 заявки594 просмотра

Adding news about bonuses and promotions World of tanks and World of Warships to the website 

Добавление на сайт новостей про бонусы и акции World of tanks и World of Warships 

Требования к кандидату: 

1) активный игрок World of tanks или World of Warships

 2) знания и умения по добавлению текстов на CMS Wordpress

 3) знание английского на уровне школы 

Суть задания: В течении месяца отслеживать новости и акции World of tanks и World of Warships на англоязычных сайтах и соцсетях (список предоставлю) Т.к. заранее неизвестно сколько будет акций и когда они выйдут - график работы свободный, по мере появления акций. Но проверка соцсетей - ежедневно. Возможные затраты времени 30 минут в день. 

При ответе на проект сразу пишем ник в игре, чтобы отсечь людей "не в теме"

WordPress
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KalinskyEugen
Евгений 
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