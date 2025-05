Adding news about bonuses and promotions World of tanks and World of Warships to the website

Добавление на сайт новостей про бонусы и акции World of tanks и World of Warships

Требования к кандидату:

1) активный игрок World of tanks или World of Warships

2) знания и умения по добавлению текстов на CMS Wordpress

3) знание английского на уровне школы

Суть задания: В течении месяца отслеживать новости и акции World of tanks и World of Warships на англоязычных сайтах и соцсетях (список предоставлю) Т.к. заранее неизвестно сколько будет акций и когда они выйдут - график работы свободный, по мере появления акций. Но проверка соцсетей - ежедневно. Возможные затраты времени 30 минут в день.

При ответе на проект сразу пишем ник в игре, чтобы отсечь людей "не в теме"