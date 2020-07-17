Веб-мастер (помощник по техническим вопросам) почасово

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт12 заявок700 просмотров

Ищу веб-мастера, человека разбирающегося в html, css, доменах, хостингах, ftp и прочих стандартных вещах.

Возникают задачи различного характера, как правило, на 1-4 часа. Разместить сайт на хостинге, разобраться с серверным пространством, подключить домен, настроить SSL и так далее.

Также какие-то небольшие аналитические задачи, типа, сравнить контент на сайте текущей и прошлой версии, найти отличия, потому что после обновления страниц просели позиции.

Оплата почасово 250 руб/час.

CSSHTML
5 лет назад
mishapaz
Михаил 
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