Наполнить интернет-магазин (секс-шоп)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт50 заявок767 просмотров

Добрый день.

Нужно добавить много товаров в интернет-магазин (секс-шоп).

Предоставляется подробное ТЗ по которому можно выполнять работу. Донор с товарами имеется.

Объемы работ - несколько тысяч товаров.

Оплата за 1 товар - 10 руб. (примерно 100-150 руб/час).

Если вам интересен данный проект, в заявке укажите ваш телеграм.

5 лет назад
badbusiness
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