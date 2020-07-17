Разместить 10-15 объвялений на рекламных площадках

Необходимо за день разместить 10-15 объявлений, шаблоны объявлений готовы, регистрация на площадках пройдена.

Тематика - ж\д отрасль.

Пример объявления:

Легальное продление срока службы Вашего вагона!

Продлим легально срок службы вашего вагона – на срок до 16 лет!

Стоимость продления в формате «под ключ» – 250 000 - 350 000 руб. с НДС

Продлеваем все виды грузового подвижного состава

Сроки решения задачи – до 3 месяцев

При внесении аванса за продление в течение суток с момента обращения — 7 % скидка от общей суммы продления вагона!

Звоните бесплатно: __________________

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Группа компаний СВРЗ, польза и ответственность!