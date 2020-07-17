Разместить 10-15 объвялений на рекламных площадках

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт11 заявок360 просмотров

Необходимо за день разместить 10-15 объявлений, шаблоны объявлений готовы, регистрация на площадках пройдена.

Тематика - ж\д отрасль.

Пример объявления: 

Легальное продление срока службы Вашего вагона!

Продлим легально срок службы вашего вагона – на срок до 16 лет!

Стоимость продления в формате «под ключ» – 250 000 - 350 000 руб. с НДС

Продлеваем все виды грузового подвижного состава

Сроки решения задачи – до 3 месяцев

При внесении аванса за продление в течение суток с момента обращения — 7 % скидка от общей суммы продления вагона!

Звоните бесплатно: __________________

Пишите: ____________________

Группа компаний СВРЗ, польза и ответственность!

5 лет назад
guest_15924647408771
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Александр
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Ирина
 
38 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Мия
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Наталья
 
43 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Наталья
 
48 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Надежда
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дима
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Маргарита
 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
25 отзывов
5 лет назад
Виктория
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад