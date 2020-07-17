Необходио разместить на авито товары интернет-магазина avitek-i.ru. Есть фид для яндекс маркета и возможность сделать выгрузку в .xls Какие категории с сайта можем разместить на авито, чтобы был отклик? ...
Разместить 10-15 объвялений на рекламных площадках
Необходимо за день разместить 10-15 объявлений, шаблоны объявлений готовы, регистрация на площадках пройдена.
Тематика - ж\д отрасль.
Пример объявления:
Легальное продление срока службы Вашего вагона!
Продлим легально срок службы вашего вагона – на срок до 16 лет!
Стоимость продления в формате «под ключ» – 250 000 - 350 000 руб. с НДС
Продлеваем все виды грузового подвижного состава
Сроки решения задачи – до 3 месяцев
При внесении аванса за продление в течение суток с момента обращения — 7 % скидка от общей суммы продления вагона!
Звоните бесплатно: __________________
Пишите: ____________________
Группа компаний СВРЗ, польза и ответственность!
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