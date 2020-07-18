Разместить товарные позиции в instagram магазин

$205
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Закрыт38 заявок609 просмотров

Доброго времени суток. Instagram магазин детских товаров нуждается в администрировании. Необходимо разместить на него около 250 товарных позиций, с готовыми вводными данными. По оплате 200$. Дедлайн по сроку выполнения 25 дней. Если у Вас возникли какие-либо вопросы, пишите.

5 лет назад
smirnovatatiana
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