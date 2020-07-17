Нужен специалист по добавлению контента

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт21 заявка584 просмотра

Добрый день, нужен специалист который будет добавлять через админ панель обои в приложение, первые дни нужно будет поработать часа по 3-4, далее по 1 часу в день, оплата 1,5 доллара в час. Подробней в личку.

5 лет назад
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