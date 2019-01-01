Сравнить контент на сайте за прошлый и текущий перод, найти разницу

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Закрыт3 заявки474 просмотра

У сайта упали позиции и трафик, по сравнению с прошлым годом.

Я подозреваю, что это из-за смены контента на некоторых страницах.

По Метрике видно падение не по всем страницам, а по конкретным.

Что нужно:

1. Построить сравнение источников трафик ПС 01.01.2019-01.07.2019 / 01.01.2020-01.07.2020

2. Увидеть на какие страницы просел трафик.

3. Восстановить в вебархиве сайт за 2019 год.

4. Сравнить контент, title, H1 у страниц за тот период и текущие.

5. Составить документ с разницей.

5 лет назад
mishapaz
Михаил 
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