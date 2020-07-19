[Английский Язык] Отобрать подходящие сайты из списка Excel критериям

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт12 заявок742 просмотра

По сути это задание как наполнение сайта (но наполнение Excel списка), но нужно знать английский, чтобы адекватные страницы с сайта брать и добавлять в список.

По оплате - пишите в ЛС желаемую стоимость оплаты. Договоримся если будет адекватный результат.

Нужно будет обработать примерно 10 списков (Excel).

О задании:

Есть список сайтов в Excel (сайты на английском, следовательно нужно знать английский. Желательно на нормальном уровне).

Нужно:

Пройтись по списку сайтов, найти на них информацию 1. Контактные данные. 2. Предоставляют ли они определенные услуги (пример: если сайты дизайнеров, то есть ли там ландшафтный дизайн).

Подробнее:

Используется google. Ищется через запрос:

"ландшафтный дизайн site:адрес сайта".

А именно:

landscape design site:ldigoldsboro.com

Это самый быстрый способ найти есть ли упоминание о landscape design на сайте.

Далее (тут уже нужен Ваш английский) нужно понять, какая страница соответствует описанию данных услуг (как правило это одна из ТОП3 выданных гуглом страниц).

Собственно всё.

Ещё подробнее:

Есть список из 100 сайтов. Нужно найти 43 сайта у которых есть landscape design в услугах и добавить подходящие страницы по этим услугам в Excel список.

В общем из спика 100 сайтов получается 43 ссылки на внутренние страницы сайтов, которые предлагают landscape design (для примера).

5 лет назад
andreyivanov1
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