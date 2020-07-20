Нужно собрать названия, описания и фотографии пород собак на английском языке. Породы собак разделены на семь групп: Sporting group, working group, terrier group, non-sporting group, toy group, hound group, herding group. Названия пород по группам ...
Пром юа - редактирование товара
50 товаров. Залить на пром.юа. необходимо 1) найти аналогичные товары на иных сайтах, собрать максимальное описание которое есть и разместить информацию в нашей карточке - описание, фото, характеристики. + отдельно в эксель файле указать ссылку, цену на товар на сайтах конкурентов. 2) создать разделы и разделить товары по разделам. 3) заполнить ключевые слова и проверить верность разнесенной категории товара на пром.юа.
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