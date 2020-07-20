Пром юа - редактирование товара

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Закрыт9 заявок635 просмотров

50 товаров. Залить на пром.юа. необходимо 1) найти аналогичные товары на иных сайтах, собрать максимальное описание которое есть и разместить информацию в нашей карточке - описание, фото, характеристики. + отдельно в эксель файле указать ссылку, цену на товар на сайтах конкурентов. 2) создать разделы и разделить товары по разделам. 3) заполнить ключевые слова и проверить верность разнесенной категории товара на пром.юа. 

5 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Елена
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
София
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Дарья
 
34 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Виктория
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Карина
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва
5 лет назад
Дмитрий
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Надежда
 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
5 лет назад
Юлия
 
23 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад