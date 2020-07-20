По сути это задание как наполнение сайта (но наполнение Excel списка), но нужно знать английский, чтобы адекватные страницы с сайта брать и добавлять в список. По оплате - пишите в ЛС желаемую стоимость оплаты. ...
Собрать фотографии и описания
Нужно собрать названия, описания и фотографии пород собак на английском языке. Породы собак разделены на семь групп: Sporting group, working group, terrier group, non-sporting group, toy group, hound group, herding group. Названия пород по группам можно найти на сайте https://www.akc.org/dog-breeds/
Описание должно быть в следующем формате:
Название породы;Темперамент собаки;Средняя продолжительность жизни;Диапазон веса (kg);Диапазон роста (cm);Цвета;Гипоаллергенная (просто Yes или No);Название группы
Все это легко загуглить, достаточно ввести название породы (которое берете с сайта https://www.akc.org/dog-breeds/) и увидите всю эту информацию (обязательно на английском языке).
В отдельном файле записать информацию о породе собаки, например немного истории о ней, из какой она страны, любит детей и т.д. Эту информацию можно брать например с сайта dogtime.com или с подобных, но не с www.akc.org. Текст примерно на 2000-2300 символов.
Нужно 3-4 фотографии каждой породы, фото можно брать на бесплатных сайтах с фото, например https://unsplash.com и им подобных. Желательно подбирать фото в вертикальном портретном виде хорошего качества в формате JPG. Например разрешение фото 1800x2700 будет хорошо подходить.
Все файлы поместить в соответсвующие папки, например папка Sporting group в ней папка с названием породы, например Clumber Spaniel в ней три фото 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg и два файла 1.txt и 2.txt. В первом файле краткое описание с название породы, темпераментом и т.д. в указанном формате, во втором файле подробное описание. Все это заархивировать. В итоге нужно собрать 70 пород, по 10 пород к каждой группе.
Для данной работы желательно знать немного английский для того чтобы не запутаться в подробном описании породы и не вставить лишнего.
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