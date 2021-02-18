Нужен мастер по фотошопу

Обработка фотографийЗавершен31 заявка1175 просмотров
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Здравствуйте уважаемые мастера и мастерицы! Есть порядка 500 фото. Необходимо вырезать на единый фон (белый), цветокоррекцию поправить и размер для всех фото галереи сайта привести в однин формат, а также улучшить качество по мере возможности. Пример фото прилагаю.

3 года назад
CA888
54 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Retouche
49 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
11 часов назад
3 года назад
$150
4 дня
Александр спасибо. Отлично сработано. Цены адекватные, за что отдельно благодарю. Качество и скорость ОТЛИЧНО. На связи. Рекомендую)
Андрей отличный заказчик! Очень доходчиво объяснил поставленную задачу и рассказал что необходимо подкорректировать в ходе выполнения проекта. Постоянно был на связи! После всей работы произвёл своевременную оплату. Однозначно рекомендую Андрея к сотрудничеству!
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