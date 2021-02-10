Макет для УФ печати

Добрый день.

Наша компания для украшения интерьера в салоне использует листы дсп с нанесенным изображением УФ печати.

Прикрепляю файл прошлого проекта.

Компания, которая делала ранее УФ печать отказывается отдать оригинал макета. ( а нам нужно сделать в другой компании , в другом городе)

Изображение которое Вы увидите в файле , низкого качества, его конечно же нельзя использовать для печати. Состоит это изображение из 3 -ех разных .

Задача.

Найти эти же картинки в высоком качестве( 100% сходство не требуется , но чтоб была очень похоже) и сделать макет .

Размер под макет в мм : 5500 на 3300