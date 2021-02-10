Макет для УФ печати

Ищу ретушера для обработки фотографий в стиле flat lay (предметная съёмка, вид сверху). Необходимо: - выполнить чистку фона и предметов при увеличении 66-100% - сделать фон равномерным, где необходимо (осветлить и затемнить нужные участки). Если где-то не ...
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Добрый день.
Наша компания для украшения интерьера в салоне использует листы дсп с нанесенным изображением УФ печати.
Прикрепляю файл прошлого проекта.
Компания, которая делала ранее УФ печать отказывается отдать оригинал макета. ( а нам нужно сделать в другой компании , в другом городе)
Изображение которое Вы увидите в файле , низкого качества, его конечно же нельзя использовать для печати. Состоит это изображение из 3 -ех разных .
Задача.
Найти эти же картинки в высоком качестве( 100% сходство не требуется , но чтоб была очень похоже) и сделать макет .
Размер под макет в мм : 5500 на 3300
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