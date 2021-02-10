Ретушь, обработка фото

Обработка фотографийЗакрыт37 заявок672 просмотра
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Ищу ретушера для обработки фотографий в стиле flat lay (предметная съёмка, вид сверху). Необходимо:

- выполнить чистку фона и предметов при увеличении 66-100%

- сделать фон равномерным, где необходимо (осветлить и затемнить нужные участки). Если где-то не хватает фона, добавить с учётом содержимого

- добавить контраст и яркость, избегая пересветов

Примеры во вложении

3 года назад
studiomay
33 годаУкраина
3 года в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Marjan2002
Барко 
23 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
13 дней назад
3 года назад
$3
6 дней
Хороший клиент